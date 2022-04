Eric del Castillo habla del nuevo novio de Kate

Tras tomar con humor el piropo que le lanzó Ana Gabriel a Kate, al artista de 87 años le causó gracia el comentario de que Edgar le ganó el mandado a la cantante.

Kate y Eric del Castillo en la Ciudad de México (Agencia México)

“No me pregunten de esas cosas. Yo respeto la vida de ellas, ya no me meto, ya están bastante grandecitas para saber lo que hacen”, replicó el actor.

Finalmente, Eric del Castillo aseguró que a estas alturas de la vida, no es un papá celoso con sus hijas.

“Si te digo que no, hago mal. Si te digo que sí, miento. No, no soy celoso, son mis hijas. Claro que si me hicieran un feo, que nunca lo espero de mis hijas, si me sentiría muy triste, pero no, mis hijas han sido muy cariñosas conmigo”, remató.