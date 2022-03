Halle Berry cuestiona a La Academia tras histórico logro en los Oscar

A diferencia de lo que se dijo en su momento, sobre la forma en que su ejemplo abriría la puerta a otras intérpretes de la comunidad afroamericana, la artista siente que eso no ha ocurrido al margen de que actrices como Viola Davis, Octavia Spencer, Regina King o Lupita Nyong'o se hayan hecho desde entonces con la estatuilla dorada en la categoría de mejor actriz de reparto.

"No he abierto ninguna puerta. El hecho de que no haya nadie a mi lado en este sentido es francamente descorazonador", reconoció en entrevista a The New York Times, antes de puntualizar, por otra parte, que el éxito no es ni mucho menos el único criterio que debería medir la calidad o el talento interpretativo.