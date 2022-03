Sofía Reyes impulsa a las mujeres a ser una mejor versión de sí mismas

Con su álbum más reciente, Mal de amores, Sofía Reyes vivió un proceso que justamente cuestionó su amor propio, sus relaciones de pareja y una etapa que, finalmente, dejó atrás. En la actualidad, aseguró que no ha tenido que recurrir a sus propias canciones para darse cuenta que cayó de nuevo en alguna relación tóxica. Aunque esto no siempre fue así.

Sofía Reyes (Gregg DeGuire/WireImage)

“Con mi primer novio era muy difícil soltar. Nos íbamos, regresábamos. Después, con mi segundo novio, él desde el principio me dijo que no creía en ‘regresar’ y que al cortar había que respetar el poder de la palabra. Eso me marcó mucho. Es muy importante tomar en serio tu palabra y volvemos a lo mismo de la coherencia”, comentó.

En este sentido, la carrera de Sofía Reyes se ha basado, justamente, en avanzar de forma coherente con las ideas que predica, y las colaboraciones con figuras como Becky G, María Becerra, Rita Ora, Anitta, Farina o Thalía reflejan sus ideales de mujer.

“Creo que hay mucho talento femenino y que hay mucho por hacer. Estoy viendo, y más con las nuevas generaciones, cómo es genuino el deseo de colaborar y apoyarnos. De verdad que es muy real y eso me da mucho gusto”, concluyó Sofía.