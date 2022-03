La nueva novia de Kanye West es algo más que 'la doble de Kim Kardashian'

Chaney Jones es mucho más que una influencer con un gran parecido con Kim Kardashian. La nueva novia de Kanye West posee un título universitario, estudia una especialidad y trabaja en una compañía dedicada a ofrecer terapia a adultos y niños.

Esta semana, Kanye West apareció en una selfie junto a Chaney, la mujer con quien se le ha visto en público tras su ruptura con la actriz Julia Fox. Por el momento no han dicho de forma clara si son o no pareja, pero es obvio que pasan mucho tiempo juntos y no se ocultan de nadie.