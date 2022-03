Dulce María habla sobre la posible reunión de RBD

No obstante, fue Dulce María, una de las integrantes que, junto con Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Uckermann, conformó la agrupación, quien negó rotundamente el retorno de la banda de pop latino y alertó, además, de un posible fraude.



Durante una participación especial en el programa matutino ‘Hoy’, la cantante y actriz reveló sus intenciones de reunirse con sus compañeros, sin embargo, sentenció que existen situaciones externas que han complicado el regreso de RBD a la escena musical y los escenarios.

“Desgraciadamente, este año no se va a hacer, no sé si algún día se vaya a hacer, ojalá. Pero este año no se va a hacer, teníamos ganas, lo intentamos, pero por varias cosas no se pudo”, dijo Dulce María al matutino de Televisa.