Famosos lamentan guerra en Ucrania y hacen un llamado a la paz

Figuras como Thalía, Montserrat Oliver, Maluma, Darío Yazbek, Kourtney Kardashian, Sergio Ramos, Alejandro Speitzer, Penélope Cruz, Fernanda Casillo, Ariana Grande, Sandra Echeverría y Kendall Jenner utilizaron sus redes sociales para mostrar la tristeza y el enojo que les produjo esta situación.

La conductora Montserrat Olivier realizó una transmisión en vivo en su perfil de Instagram para desahogarse y llorar frente a sus seguidores por la guerra en Ucrania y poder así expresar la frustración que siente ante esta nueva tragedia para la humanidad.

“Hay que unirnos en algo, en una energía positiva, de amor, de que se acabe la guerra. Yo lloré desde la mañana, se me salen las lágrimas a cada rato. Me siento muy mal de ser ser humano. Me da mucha impotencia y mucho coraje”, mencionó en el Live, visiblemente afectada.

Tal y como Montserrat lo recalcó, después de vivir dos años muy duros debido a la pandemia, ahora la humanidad tiene que enfrentar un conflicto armado que afectará directa o indirectamente al mundo entero.

“Las guerras… ¡ufff! Van a acabar con la economía, de por sí ya estamos jodidos, para hacerse ricos otros, pero en fin… Les mando besos. Besos y abrazos a todos”, dijo la también modelo.