Pedro Sola se disculpa y defiende Belinda tras ruptura con Christian Nodal

Y es que hace unos días Pedro Sola, Pati Chapoy, así como otros conductores del programa de espectáculos opinaron sobre Belinda tras terminar con Nodal y citar a la autora feminista Simone de Beauvoir, así como por no participar en los 2000 Pop Tour.



"Cierro este ciclo aprendiendo: 'El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida'", escribió Belinda en sus Stories luego de que Nodal anunció el fin de su relación.

Tras ser comentado su mensaje en el programa, Pedro Sola opinó: “Belinda es un dolor de cabeza. Déjenme decirles que le tengo cariño sin conocerla. Definitivamente estoy convencido de que es una chava, una artista muy complicada y muy voluntariosa”.