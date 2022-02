Eiza González recuerda a su papá con emotivo mensaje a 20 años de su muerte

En diversas entrevistas y publicaciones en sus redes, la actriz ha dejado ver que lleva a su papá siempre en su corazón, por ejemplo, antes de estrenar la cinta Baby Driver, escribió: "Aunque la vida me quitó lo que más amé, también me bendijo de otras maravillosas maneras y sé que él tiene que ver en eso".

Además, en una entrevista para el periodico Reforma, explicó que su papá la movió para aceptar prestar su voz a un personaje animado y volver a cantar, reflejo de ello es Spirit, El Indomable, el filme de Dreamworks, donde interpreta a Milagro Navarro, una escaramuza de charrería que muere durante una peligrosa acrobacia.

“Mi padre es alguien que está presente en mi vida. En todas las decisiones que yo tomo, me inspiro mucho en las cosas que me dijo mientras lo tuve conmigo”, expresó al diario mexicano, “Esto (participar en la cinta) es un regalo para mi padre. Por eso la hice. Tuve una conexión con el personaje de Milagro como yo sentía una con mi papá. Es mi regalo a él por todo lo que me dio”, dijo.