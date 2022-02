Las fotos del romántico viaje de Diego Boneta y Renata Notni a Disneyland

"No, yo lo que les puedo decir es que en este momento estoy muy contento. No crean todo lo que leen en los medios. Vi eso y me ataqué de la risa", comentó el también cantante de 31 años.

El intérprete mexicano mencionó que hasta el momento no ha pensado dar el siguiente paso con la actriz, pero más que enojarse, prefirió tomar los rumores con humor. “Yo estoy enfocado en este momento y ya después veremos qué es lo que viene, estoy feliz, y eso es todo, más que nada fue muy chistoso ver, son cosas que están fuera de mi control y como les digo, fue más que nada como gracioso ver eso”, detalló.

Diego Boneta y Renata Notni (Christian Thompson/ Disneyland Resort)

Aunque la pareja nunca ha hablado públicamente sobre su relación, se asegura que Renata Notni y Diego Boneta se conocieron por amigos en común. Los rumores del romance entre la pareja de actores comenzaron a principios del año pasado.

En muchas ocasiones, Diego Boneta y Renata Notni han derrochado amor y tras filtrarse las fotografías de ellos juntos, cada quien oficializó el noviazgo con románticas imágenes con fondo de globos aerostáticos.