Michelle Renaud sufre accidente al montar a caballo: “Juré que me iba a morir”

Se sometió a tratamiento de hieloterapia

Después del accidente, la actriz fue trasladada al hospital para que le practicaran una tomografía, radiografía y resonancia magnética. Entre otras recomendaciones, se sometió a un tratamiento de hieloterapia.

Michelle Renaud se sometió a tratamiento de hieloterapia para sanar los golpes (Instagram/michellerenaud)

“No me rompí NADA, arriba el veganismo. Saliendo me dolía todo el cuerpo, (cuello, espalda, cadera, piernas y, sobre todo, mis tobillos) llegue a casa y me metí a la tina con hielos, les juro que por arte de magia se me bajo todo el dolor al 60% si no es que más y ya ni me he tenido que tomar ningún medicamento de los varios que me recetaron”.

Amistades, seguidores y otros seres queridos de Michelle Renaud le desearon una pronta recuperación después del gran susto que se llevó.