Nicolás Furtado publica primera imagen romántica con Ester Expósito

Ester Expósito, reconocida por su participación en la serie Élite de Netflix, decidió celebrar un año más de vida en México, donde se instaló recientemente para realizar un nuevo proyecto.

Con romántica foto, Nicolás Furtado felicita a Ester Expósito por su cumpleaños (Instagram/furtadonico)

Sin embargo, antes de hacer este viaje, Expósito disfrutó de Punta del Este en compañía del protagonista de El Marginal, quien la llevó a conocer distintos lugares de su país.

Tras conocerse este tipo de detalles, es que no cabe la menor duda de que los actores están en su mejor momento, no obstante que no deseen hablar de manera explícita de su romance ante la prensa.