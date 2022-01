VIDEO: "Se me derrumbó el mundo", Claudia Álvarez confirma que tiene Covid-19

Al final, ese trabajo personal está rindiendo frutos, aunque es difícil: "No se si sea un cocowash, pero sí me siento un poquito más alivianada dentro de lo terrible de la situación que es, y de la impotencia que puedo llegar a tener por no estar con mis bebitos y Kira, o sea tengo tres hijos y no puedo ver a ninguno de los tres", explicó.

Por el momento, afortunadamente el resto de la familia está bien: "El que me dé ahorita, antes de que mis bebitos estén en la casa, también digo, gracias, porque imagínense que me hubiera dado cuando ellos estuvieran aquí en la casa, cómo le haces, y ahorita ellos están súper protegidos, entonces verlo de esa manera me va paz", finalizó Álvarez.