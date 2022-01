"Mi cuerpo, mi Instagram, mi vida": Maite publica fotos muy sexys con Andrés

Tras la controversia que vivieron el año pasado al confirmar su noviazgo luego de la separación de Tovar de la actriz Claudia Martín, la también cantante subió la temperatura en Instagram al publicar tres imágenes junto a su novio.

La primera es un retrato de Maite Perroni en blanco y negro. En la segunda se observa a Andrés Tovar rendirse ante la belleza de su novia abrazándola de la cintura mientras ella lo contempla sujetándose de su cuello.

Andrés Tovar, Maite Perroni. (Instagram)

Sin embargo, la tercera instantánea es la que ha dado de qué hablar entre los internautas, pues muestra a Tovar levantando la falda de la ex RBD.

Junto a las fotos, la protagonista de telenovelas publicó que este año viene con todo: “My body, my Instagram and my life… 2022".

Las reacciones no se hicieron esperar y, además de más de 200 mil Me gusta, aparecieron cientos de comentarios elogiando su belleza.