Así lidia Marlene Favela con la etapa de berrinches de su hija, Bella

Bella es hija del matrimonio que la actriz tuvo con el empresario australiano George Seely, con quien estuvo casada de 2017 a 2020.

En esa misma entrevista, Marlene Favela detalló que está concentrada en su faceta de mamá y fue cuestionada sobre si su hija ya le pide un hermanito. “Todavía no (pide un hermanito), que no te oiga, todavía no está en eso”.

La actriz también habló de la posibilidad de darse otra oportunidad en el amor y si incluso optaría por recurrir a aplicaciones de citas para encontrar a su hombre ideal.

“Como les dije esas cosas llegan y si llegan no estoy cerrada a nada, pero que sea algo bien y que no me quite nada de tiempo, ni del crecimiento de mi bebé que no me la quiero perder, nada es más importante que mi hija. No (abriría una aplicación de citas), respeto mucho a quien lo hace, pero a mi no se me dan esas cosas, no creo que haya necesidad de eso”, recalcó.