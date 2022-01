Geraldine Bazán explica las complicaciones de ser mamá de una adolescente

“Elisa todavía es pre-teen todavía, pero mira, las mamás y los papás y en general, no me dejarán mentir que realmente esta generación o estas nuevas generaciones están… pues tienen mucha información alrededor, tienen mucho acceso a mucha información, así que sí están muy adelantadas, yo estoy muy orgullosa de las hijas que tengo, bueno Miranda está pequeña todavía, Elisa tiene 12 años, pero está entrando en una edad en la que todos entramos, en la que adolecimos de cierta manera”.

Durante la entrevista que brindó a Hoy, la artista también manifestó que espera que la estrecha relación que mantiene con la joven sea de mucha ayuda en la época que está por vivir.

“Siempre le he dicho que con confianza, con diálogo, con amor, con esta empatía que hay en la casa, al final es una etapa que todos hemos pasado y la pasaran de la mejor manera, porque es una niña muy consciente, es una niña de verdad muy sensible también y, sobre todo, ¡híjole!, no es porque sea mi hija, pero es una niña sumamente madura y consciente de lo que pasa a su alrededor, así que pues estoy muy orgullosa de ella y simplemente estar ahí siempre para lo que necesite con diálogo, con confianza”.