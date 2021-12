Mamá de Eleazar Gómez hace controversiales declaraciones en defensa de su hijos

Posteriormente, Sánchez aseguró que no perdonará a Valenzuela por lo que le hizo al actor. “¡Obviamente!, ni como madre ni como nada, yo no puedo perdonar porque no soy Dios […] le quiero cortar… mejor no digo qué le quiero hacer… Lo dejó pobre (a Eleazar), ¡imagínate!”

De la misma manera, doña Melissa reveló que el artista le tuvo que dar una gran cantidad de dinero a su ex para recuperar su libertad. “Mucho, no te puedo decir cuánto, pero sí fue bastante”.

Por otra parte, la también mamá de Zoraida Gómez destacó que Tefi nunca le gustó como novia de su hijo. “El día que la conocí, ¿qué te puedo decir?, no me cayó nada bien… algo traía que no me cayó bien. La vi nada más un rato y con un rato me bastó”.