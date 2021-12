La protagonista de Élite y ex novia del mexicano Alejandro Speitzer ha regalado a sus fans decenas de fotos que no dejan duda de su belleza, y las que ha posteado antes de que termine este año no son la excepción.

Un traje de baño blanco fue la pieza perfecta para arrancar miles de suspiros en una improvisada sesión fotográfica en una alberca.