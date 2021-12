Rod Stewart se declara culpable de agresión a un guardia de seguridad

De esta manera, el intérprete de Maggie May y su hijo de 41 años no tendrán que comparecer en un tribunal ni habrá proceso judicial, además de no tener que pasar tiempo en la cárcel.

Los hechos se remontan a la noche del 31 de diciembre de hace dos años, cuando Stewart y su hijo mayor, Sean Roderick, mantuvieron una disputa con el guardia Jessie Dixon, que les negó la entrada a un evento privado en el lujoso hotel Breakers Palm Beach, al norte de Miami, y el altercado escaló hasta llegar a los golpes.

Según documentos judiciales, Dixon dijo que Sean se le enfrentó, él lo hizo retroceder y el hijo del cantante supuestamente respondió empujándolo. En medio del forcejeo, el rockero se acercó al guardia de seguridad y le lanzó un puñetazo en el pecho.

Posteriormente, el cantante, de 76 años y que en 2016 fue nombrado caballero por la reina Isabel II, dijo que el guardia se había mostrado beligerante aunque ofreció disculpas por el incidente.