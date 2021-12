Sacerdote se cambia sotana por traje de charro en homenaje a Vicente Fernández

Se trata del padre Óscar Sánchez Barba quien, luego de la misa y en pleno homenaje… ¡cambió su sotana por un traje de charro!

Sacerdote en la misa de cuerpo presente a Vicente Fernández se quita la sotana para ponerse traje de mariachi. pic.twitter.com/fHcrqtaxoN — Lo + viral (@VideosVirales69) December 14, 2021

Al terminar el servicio religioso, el sacerdote comentó a la gente que se encontraba en el lugar que el deseo de Vicente Fernández era que en su funeral hubiera aplausos y canciones. Así que una vez que terminó la homilía anunció que se daría paso a la música. Entonces Sánchez Barba se quitó la sotana y se calzó un traje de charro.

Y no, no fue para estar a tono. Lo que sucede es que, además de sacerdote, forma parte de la Asociación de Mariachis de Guadalajara y así, vestido de charro, se unió al homenaje musical a Chente. El video de sus dos looks se hizo viral en redes.