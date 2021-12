YosStop le ofrece una disculpa pública a Ainara en video

Por eso es por lo que Hoffman utilizó la plataforma que la hizo famosa, YouTube, para expresarle a Suárez que por fin logró comprender lo que le pasó y aceptó que se trató de un proceso muy doloroso; además dejó en claro su nueva conciencia frente al delito del que fue víctima Ainara.

"Perdón Ainara, te pido perdón por haberte insultado, calificado y denigrado. (...) Hoy entiendo que nadie debe calificar a otra persona por su aspecto físico, ni juzgarla por su comportamiento sexual, pero sobre todo ahora entiendo que te violaron, Ainara y que yo hice más grande tu herida y tu dolor", dijo YosStop.



Algo más de lo que también reflexiona Hoffman es que ya sabe todo el daño que le hizo no sólo a Suárez, de 20 años, sino también lo mal que les hizo a otras personas que se sintieron ofendidas con aquel video que publicó en sus redes sociales, que incluso le costó su libertad.

Te ofrezco a ti, Ainara, mi más sincera disculpa, ofrezco también disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas por el video 'Patética generación' y a todas las personas que he dañado cuando en otras ocasiones he agredido, me he burlado y he lastimado a otras muchas mujeres.