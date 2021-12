No todo es color rosa para Yuya, comparte dolorosa experiencia con la lactancia

Yuya dijo sentirse asombrada con la capacidad sanadora del cuerpo, pues leyó en muchos lugares que el mejor remedio para la herida era dejar que actuara la propia saliva de su bebé.

“Que mi cuerpo produzca alimento para otro humano que saqué de mi cuerpo, que se formó en mi cuerpo... De un lado me acomodo súper bien con Mar y del que está abierto como que me da más miedo, no nos acomodamos muy bien”, dijo.