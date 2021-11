Equipo de seguridad del Festival Astroworld demandan a Travis Scott

La semana pasada se presentó otra demanda de 2.000 millones de dólares en nombre de 280 de los asistentes al concierto, mientras que muchos otros fans han interpuesto las suyas por su propia cuenta.

Travis Scott y Kylie Jenner. (Tommaso Boddi/Getty Images for Netflix/©GettyImages 1170620869)

Los representantes de Travis no han dejado de repetir que él estaba actuando cuando se produjo la estampida y que no se percató de que estuviera pasando nada raro entre la multitud. De hecho, no descubrió el alcance real de lo que había sucedido hasta el día siguiente.