La dura confesión de Carina Ricco a 18 años de la muerte de Eduardo Palomo

Carina Ricco reconoció que en este tiempo sola sí ha intentado volverse a enamorar, pero aún no ha encontrado a la persona indicada. “Lo he intentado pero realmente no ha surgido el suertudo”, comentó a la revista.

Finalmente, la actriz y cantautora reveló que sí le ha costado trabajo ser mamá soltera, pues considera que es más llevadero cuando el papá de los hijos contribuye a tomar decisiones.