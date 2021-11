Michelle Vieth señala a Héctor Soberón de haber filtrado su video íntimo

Michelle Vieth confesó que a 17 años de lo sucedido el que se haya hecho público el video sigue siendo algo devastador para ella.

Hector Soberón niega todo lo que afirma Michelle Vieth. (Getty )

“Fue una etapa en la cual yo tuve un aprendizaje muy grande. En su momento, cuando vi las imágenes, entré como en un estado de shock… Estás demasiados años con una persona a la que amas por sobre todas las cosas y de repente traicionan tu amor de esa forma. Eso era con lo que yo decía: ‘qué está pasando, no lo entiendo’".

La actriz confesó que luego de eso vivió momentos complicados que a final de cuentas le dejaron una gran enseñanza. "Viene un proceso complicado, que en su momento para mí fue devastador en todos los aspectos, es una violación a tu intimidad en el grado más alto que puede existir, pero aún así viene la otra parte: no soy una niña, estaba haciendo el amor con la persona que fue mi esposo. Ahí aprendes a agradecer porque los problemas de la humanidad son mucho más grandes que eso".

“Sí fue algo muy fuerte y no es que se supere, es algo con lo que aprendes a vivir; se violentó mi intimidad, se violaron mis derechos sexuales y sí fue devastador y sigue siendo devastador al día de hoy, pero aprendes a agradecer que la gente que realmente sabe quién eres no necesita explicaciones… Finalmente, mi conclusión en ese momento de mi vida fue que en una relación siempre tiene que existir un caballero y que desafortunadamente a mí me había tocado serlo”.