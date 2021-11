¿Nos engañó? Kanye asegura que obligaron a Kim a decir que se están divorciando

Según la versión del rapero, aún no ha recibido ningún documento que demuestre que su aún esposa -al menos a ojos de la ley- ha presentado una demanda de divorcio e insiste en que él no se toma a broma la idea de romper su familia.

"SNL hizo que mi esposa dijera que se estaba divorciando de mí en televisión porque querían aumentar los números de audiencia... Y yo no he visto ningún papel, ni siquiera nos estamos divorciados", aseguró él en el programa Drink Champs. "Mis hijos quieren que sus padres sigan juntos. Yo quiero que sigamos juntos", añadió.

En opinión del polémico músico, la presión mediática ha sido en gran parte la responsable de su crisis matrimonial porque tiene la impresión de que nadie quería que siguieran juntos.

Como ejemplo, no duda en mencionar a su antes amigo Drake, quien en su opinión insinuó que había mantenido relaciones sexuales con Kim en sus canciones pese a que no es cierto, y él no dudó en reprochárselo en un chat de grupo del que también formaban parte Kid Cudi, Pusha T, Travis Scott y Jay-Z.