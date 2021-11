Él es Josué Cornejo, quien ha convertido en arte a los famosos

Pero el concepto de Josué es innovador, ya que no se trata de retratos simples, él plasma todo un concepto en collages de arte urbano. Algo que él denomina como una revolución artística.

"El arte es cualquier cosa que hagamos y los clásicos o gente muy purista podrá decir que lo que hago no es arte, pero creo que se vale experimentar y partir desde las revoluciones y los diferentes modelos de expresión que hay”, aseguró Cornejo.

Al cuestionar sobre su obra más difícil, Josué tiene claro que fue una de sus entregas recientes: un encargo de Mariana Rodríguez Cantú para su esposo, Samuel García, el gobernador de Nuevo León.

"Todos los famosos con quienes he trabajado han sido súper amables y la verdad es que con todos me coordino bastante bien, pero con Samuel García fue un reto enorme, no quería caricaturizar su imagen, incluso lo platicaba con mi novia porque buscaba representarlo a él, pero sin llegar a rebasar esa línea", explicó Cornejo.