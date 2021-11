Shakira comparte la ‘emergencia’ que vivió horas antes del Super Bowl

Shak decidió retocarse el pelo con su tono usual de tinte, sin embargo, algo no salió como esperaba y el resultado de la crema colorante fue otro.

"No creerías lo que me pasó la noche antes del Super Bowl. Me estaba tiñendo el pelo con exactamente el mismo tinte que uso siempre y esa noche mi cabello decidió volverse negro”, dijo en entrevista para la revista Glamour.

Shakira y Jennifer Lopez. (Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images.)

Por fortuna no fue algo que un poco de agua oxigenada no pudiera solucionar.

"Tuvimos que teñirlo de nuevo usando agua oxigenada. Mi cuero cabelludo se irritó mucho. No podría ni empezar a contarte. Las cosas que me pasan solo me pasan a mí y a mi pelo. Mi cabello me hace cosas realmente crueles porque siempre me mantiene al límite, pero también sobrevive mucho. Es muy resistente", añadió la famosa colombiana.