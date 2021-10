Cara Delevingne hace íntima confesión sobre su primera vez

Ahora, la estrella de las pasarelas quiso hacer un repaso a la evolución que ha experimentado en su particular relación con el sexo.

De hecho, la también actriz reveló públicamente la edad con la que perdió la virginidad, que coincidió con su entrada en la mayoría de edad, y algunos de los mitos que ya ha desterrado sobre el papel que ha de jugar en la cama.

Cara Delevingne. (Instagram/Cara Delevingne.)

"No perdí mi virginidad hasta los 18 años. Me costó mucho ganar confianza en mí misma y no lo logré hasta muy tarde. Tampoco era capaz de pedir abiertamente aquello que tanto deseaba", contó la británica en el nuevo programa Lady Parts, del canal de YouTube de la presentadora Ellen DeGeneres, y en conversación con la actriz Sarah Hyland, protagonista de la ya finalizada serie Modern Family.

La artista también reconoció que, hasta hace no tanto, pensaba que era imprescindible que una mujer gimiera sin limitaciones durante la práctica del sexo. Afortunadamente, Cara ha llegado finalmente a la conclusión de que existen dinámicas aún más "interesantes" en el marco de esas interacciones tan íntimas.