Jamie Lynn Spears cambia el nombre de su libro tras criticas de fans de Britney

Jamie Lynn Spears cambió el título de su libro de memorias después de enfrentar una serie de críticas de parte de los fans de su famosa hermana, Britney Spears, por planear usar una de las letras más famosas de la estrella del pop.

El controvertido título de la biografía de la ex protagonista de Zoey 101 era I Must Confess, una línea del coro del sencillo debut de Britney en 1998, Baby One More Time.