FOTOS: Shanik Aspe y Mauricio Odiardi renovaron sus votos en romántica ceremonia

Entre los invitados estuvieron Inés Sainz, Sergio Basañez, Amaranta Ruiz, Sherlyn, Karla Díaz, Paulina Mercado, Linet Puente, Mauricio Mancera, Guido Laris, Fabiola Guajardo, Jimena Gallego, Vaitiare Mateos, Octavio Hinojosa, Christian Lara y Roberto Ruiz .

Shanik compartió a Quién fotos exclusivas y todos los pormenores de ese gran día.

Shanik Aspe y Mauricio Odiardi. (Paloma López)

¿Cuál fue el momento más emotivo de la celebración?

La verdad es que hubo varios. Todo de principio a fin estuvo lleno de emociones. La primera fue ver a mi bebé y a mi esposo entrando a la ceremonia, luego entrar del brazo de mi hermano, la renovación en general fue muy emotiva, las palabras que dijo nuestro amigo Mau Mancera, los votos que nos dimos mi esposo y yo. Otro momento muy emotivo fue después de que se cayó la carpa por lo afortunados y bendecidos que fuimos todos los presentes porque nadie estuvo en el interior en ese momento... El ver cómo continuó la fiesta a pesar de todo y cómo sentimos el amor de los nuestros. El vals bajo la lluvia con mi esposo y los fuegos artificiales iluminando el cielo también fueron inolvidables.

¿Cuál es la clave del éxito de tu matrimonio?

La clave del éxito en el matrimonio y en la vida en general es poner a Dios en primer lugar, permitir que él dirija tu vida. Lo segundo es hacer equipo con tu pareja y entender que no se trata de qué batallas pelear y qué batallas no... el matrimonio no es un campo de guerra y tu esposo o esposa no es tu enemigo .

Cada uno tiene puntos de vista distintos y lo maravilloso no es ver quién tiene la razón sino complementar sus puntos de vista y ampliar nuestras maneras de pensar. La comunicación y el respeto son fundamentales y, para finalizar, diría que no dar por hecho. Un 'Sí acepto' no es garantía de que vivirán felices para siempre, el amor se trabaja y se construye todos los días. Está en cada uno trabajar todos los días por lo que vale la pena.