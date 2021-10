Beatriz Pasquel comparte emotivo mensaje tras la partida de su hija

“Fuiste una gran maestra para todos, tu fortaleza no se la conozco a nadie, los meses que pasábamos en hospitales son suficiente para amargar a cualquiera, pero a ti no; cada vez salías con más fuerza y más ganas de vivir. Teníamos tantos planes, tantos viajes que querías hacer, tantos amores por amar, tantos idiomas que te faltaron por conversar. Mi Chata divina, te extraño con cada célula de mi cuerpo, me cuesta trabajo respirar sabiendo que tu ya no respiras, que no estas a una llamada”, dijo la esposa de Pablo Moctezuma.

En sus stories también rindió homenaje a su hija. (Instagram/Beatriz Pasquel.)

Finalmente, Beatriz Pasquel aseguró a su hija que todos en la familia están muy orgullosos de ella. “Sólo puedo imaginar que estás con la luz y que eres parte del universo y que siempre serás un ángel que nos cuida… Hasta que nos volvamos a encontrar”.

Beatriz añadió en sus historias que todos los días piensa en ella y celebra los momentos que pasaron juntas: “Te prometo honrarte hasta el día en el que nos volvamos a encontrar. Descansa en paz mi Titorras”.