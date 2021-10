Alejandra Guzmán reparase tras escándalo de los Pandora Papers

"Siempre lo he sido, ¿quién me va a mantener? Mientras hablen es porque ando en el camino ¿no?, eso dicen… Siempre ha sido mi bandera, mi honestidad y mi sonrisa, es que es honesta, dicen que cuando no salen las arruguitas es porque nada más están sonriendo fake, o sea, falso.

"A veces me paso de honesta y luego no les gusta, pero bueno, cada quien", dijo Guzmán. Y para dar muestra de su palabra, la hija de Silvia Pinal presentó su línea de joyería, la cual realizó junto al diseñador Daniel Espinoza, misma que le ayudó a olvidarse de toda la controversia que vivió tras las declaraciones de Frida Sofía.

Luis Miguel y Alejandra Guzmán implicados en los Pandora Papers

"A mí me fascina estar creando porque yo estoy conectada con el universo, entonces cuando yo me siento feliz es cuando más creo; empecé en una casa de Huatulco donde no hay ruido ni nadie que me está diciendo nada, y ahí empecé a hacer las cosas de plata y en el taller también estuve días", explicó Alejandra.

Por otra parte, La Guzmán empleó su característico sentido del humor para no contar las aventuras que vivió en la discoteca Baby'O, luego de escuchar la noticia sobre el incendio del lugar.