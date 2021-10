Constanza, hija de Edith González, reaparece con emotivo mensaje a su mamá

"Mamá, te amo. Te recordaré por siempre y para todo", expresó constanza frente a las cámaras.

El programa Ventaneando ofreció en exclusiva estas imágenes en las que también se pudo ver a la adolescente entonar unas líneas de la canción Cielo rojo, acompañada de su prima Frida y su tío, Victor, hermano de Edith González .



"No he podido olvidarte, desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos sólo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez", leyeron emocionados.

Durante el evento, Víctor González habló sobre el reconocimiento que espera para la trayectoria impecable y exitosa que llevó su hermana.