La razón por la que Manzanero dejó fuera de su testamento a uno de sus hijos

A pesar de que su hermano no está incluido en el testamento, Mainca aseguró que Rodrigo no se quedó con las manos vacías, pues Armando Manzanero le dejó en vida un lugar donde vivir.

Rodrigo y Armando Manzanero con otros familiares. (Facebook/Rodrigo Manzanero.)

“Le dejó un departamento donde vivir. No tiene que pagar renta, solamente tiene que mantenerlo. A lo mejor a Rodrigo no le pasó por la cabeza pensar que algo no estuvo bien, y que pues en vez de enojarse dar gracias por lo que tienes”.

Por último, la hija de Manzanero lamentó que tras la muerte de su papá surja el escándalo al interior de su familia.

Armando Manzanero. (Agencia México.)

“Porque es más fácil aceptar y decir ‘oye, no estoy de acuerdo’, pero no manchar las cosas así, sobre todo cuando papá ya no está. Estas son las decisiones que él tuvo, y bueno, somos seres humanos, somos hermanos. A lo mejor en un momento dado podamos darle un porcentaje a Rodrigo también, pero eso es algo que no está en mis manos tampoco, decidir por todos”. dijo entre lágrimas.

Mainca y Rodrigo fueron procreados durante la relación sentimental que Armando Manzanero tuvo con una modelo peruana; sin embargo, los hermanos se distanciaron porque Manzanero trajo a su hija a vivir a México y fue criada por Cristina Blum, mamá de Juan Pablo Manzanero.