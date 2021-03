Hija de Ricardo Crespo reaparece tras detención del actor por abuso sexual

“Obviamente no estoy bien, pero esta semana ha sido mejor y no significa que porque estoy haciendo un live (digan) ‘¡Ah!... ¿entonces está pasando por un momento malo y ya está haciendo un live?, ¿está sonriendo?’", explicó Valeria.

Acto seguido, defendió su derecho a mostrarse tal y como se siente sin tener que darle explicaciones a nadie.

“No porque esté pasando por un momento malo no significa que van a haber días (buenos), porque no todo el tiempo voy a estar deprimida en la cama, no. No empiecen a decir ‘¿Por qué haces un live si estás tan triste y estás pasando por un mal momento?, ¿por qué subes una historia sonriendo?’… puede haber mucha gente que se queda deprimida en su cama sin salir adelante y también es entendible. Yo no soy así”.

A casi un mes de que la a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmara la detención de Ricardo por presuntamente abusar sexualmente de su hija y que horas más tarde se informara que había sido vinculado a proceso por su probable participación en el delito de corrupción de personas menores de edad agravado es que la joven comienza a tener presencia constante en redes.