Erik Rubín revela que tuvo un romance fugaz con Salma Hayek

“Paulina, después de ser amigos, fuimos algo más. Yo tenía como 18 y 19. Empezamos a tener nuestra conexión, pero ella tenía novio y yo me clavé mucho. Y me decía: ‘No lo puedo mandar a volar porque es increíble’ y yo ardía mucho. En el inter empecé a salir con la Guzmán, se empezó a convertir en algo más en forma. Me iba de gira y veía a la Pau. Regresaba y veía a la Alex. Después ya la Ale quiso formalizar más y nos volvimos como oficiales.

Alejandra Guzmán y Erik Rubín. (Instagram/Erik Rubín Fans.)

"Un día llega Paulina y me dice: “Ahora sí ya podemos andar tú y yo porque ya corté a mi novio” (y le dijo) ‘Qué mal porque la Alejandra es a toda madre y no la puedo mandar a volar’. Le apliqué exactamente la misma”.

Después, Erik le prometió que iba a terminar con Alejandra Guzmán, pero no lo cumplió. Y Paulina lo descubrió. “Un día, llegando de gira, agarré la moto y fui a la casa de Alejandra. Al día siguiente nos íbamos de gira, llega Paulina al aeropuerto y me dice: ‘¿Dónde andabas?’, y le respondí: ’En mi casa, dormido’. ‘No te hagas, te vi salir de casa de Alejandra y yo estaba ahí parada’. No me quedó de otra que decidirme y decidí por Paulina.

En cuanto a Angélica Rivera, Erik Rubín contó que su romance fue antes de Paulina y Alejandra. De hecho, reveló, ellos fueron los que presentaron a Celina del Villar con Benny Ibarra. “Salíamos los cuatro, fue antes de Paulina, de la Guzmán. Ella era conductora. Después coincidimos en la novela Alcanzar una estrella II, pero ahí ya no (eran pareja). Me la encontré en el Baby O’ hace como tres años y se portó muy bien”.