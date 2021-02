Después de tres años, Rafa Amaya reaparece en redes tras superar adicciones

"Mucha gente me catalogaba como ellos querían que fuera, de alguna forma siempre me ha gustado quedar bien y darle placer a la gente en cuanto a cómo me veo […] Poco a poco empecé con el alcohol, después con otras sustancias y me fui hundiendo", explicó a la publicación.

Rafael Amaya y Karem Guedimin (Instagram/karemguedimin)

Dijo que llegó a menospreciar a sus seres queridos por no estar "a su nivel": "Los buenos amigos ahí están siempre, pero como no tomaban, ni estaban en la fiesta, ni tenían carros lujosos, ni yates, ni nada, pensaba que no estaban a mi nivel. Imagínate las babosadas en las que estaba pensando".

Rafael estuvo en rehabilitación y reconoció que está consciente de que su enfermedad deberá tratarla de por vida: "Sigo yendo a juntas, pero estoy terminando mi proceso. Esto es de por vida. Fue un tratamiento de cuatro meses y estoy muy agradecido, contento".

Sin embargo, Julio César Chávez reveló a principios de febrero, en El Gordo y La Flaca, que Amaya no ha acudido a las reuniones: "A él le falta seguir yendo a pláticas, si recae o no, no preguntes por qué, ¿me entiendes?, porque no vas a tus juntas".