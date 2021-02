Hija de Ricardo Crespo habla por primera vez tras la denuncia de abuso sexual

Ahora, la joven utilizó su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo y compartir que está viviendo un proceso de recuperación emocional. "Gracias por todo el apoyo y mensajes sobre el tema de mi papá, pido prudencia y respeto sobre el tema, es un tema delicado. Me costó mucho hablar de esto y aún estoy en el proceso de recuperarme emocionalmente, escribió.

Valentina Crespo agregó en su mensaje los hashtags "No más abuso sexual", "No estás sola" y "No te quedes callada".

Foto de Valentina Crespo (Instagram/_valecrespooo)

Por su parte, Viviana Crespo, hermana del actor, mostró su apoyo ante la situación de Ricardo. "Ricky está en el reclusorio desde hace una semana y media, pero no te puedo decir más ahorita, yo lo único que quiero es que todo salga a la luz para que tenga tranquilidad allá adentro, que salga", dijo la mujer en entrevista con el programa 'Ventaneando’.

Además, declaró que su ex cuñada tiene influencias que podrían complicar el caso: "Estamos en mucha desventaja porque nosotros no tenemos dinero, por el otro lado tienen mucho poder, mucho dinero y muchos conectes", agregó.