El maquillista Waithsman revela lo duro que fue trabajar con Angélica Rivera

“Yo creo que me acostumbré a los buenos halagos siempre, al ‘¡Ay, qué bonito maquillas’. Y, pues bueno, hay momentos que la piel se tiene que hacer gruesa. Fíjate que es la vez que yo he sentido mucha agresión por parte de hasta... Muchos seguidores me dejaron de seguir”, declaró el maquillista en entrevista con el periodista Michelle Rubalcava.

Alfonso señaló que los mensajes que recibió en redes sociales fueron tan agresivos que tuvo que ocultar su identidad en lugares públicos.



“Me agredían y me insultaban. Hubo momentos que hasta la muerte me deseaban por redes sociales: ‘Ojalá te mueras’, ‘Ojalá se caiga el avión’... ese tipo de cosas fuertes. (Recibí) Amenazas por mensajes. Hubo momentos en los que tenía que salir a la calle con ‘cachucha’, con gorra”.

“Mi trabajo siempre ha sido muy expuesto y había situaciones que a lo mejor a la gente no le gustaban. Entonces, yo en mi trabajo siempre he ganado mi dinero de una manera honrada, pero bueno, entiendo que el mundo del espectáculo y del entretenimiento es un mundo totalmente diferente al mundo de la política”, agregó.