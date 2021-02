Jennifer Lawrence sufre accidente en plena filmación de su nueva película

Fuentes cercanas a la producción comentaron que la actriz estaba filmando una escena a la 1, en Boston, Estados Unidos, con Timothée Chalamet.

Aunque la producción no se ha pronunciado al respecto, se rumora que los equipos a cargo dijeron que el incidente no había pasado a mayores, no obstante, otras fuentes aseguran que Jennifer se habría cortado un parpado y la situación habría sido de emergencia al no parar de sangrar.

Jennifer Lawrence. (©Getty Images/963793078)

Debido a lo anterior, el rodaje de la cinta quedó suspendido de manera indefinida.

En “Don’t Look Up” Jennifer Lawrence comparte créditos con Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Chris Evans, Jonah Hill, Ariana Grande y Matthew Perry, entre otros.