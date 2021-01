Ale Capetillo revela detalles de su recuperación tras contagiarse de Covid-19

Ahora que Ale recuperó su salud, está lista para retomar su actividad en la red social, donde ha compartido cada detalle de su estancia en España: “Así que ya pronto les seguiré compartiendo, en unos días más, mi vida y las aventuras por las que pasé”, señaló la joven.

Alejandra Capetillo (Instagram/alecapetilloga)

Hace unos días, Ale se sintió compartió que estaba muy motivada, no sólo por todos los mensajes de apoyo que recibió de sus seguidores, sino también porque recientemente llegó a los más de 400 mil seguidores.

“Decidí quitarme la pijama y salir al balcón a tomarme esta foto. Estoy impresionada con cómo ha crecido esta familia y cómo, cada día que pasa me siento más amada por ustedes. De verdad jamás creí que esto llegaría tan lejos y sentir su apoyo incondicional, me hace demasiado feliz y me ha ayudado a pasar por momentos difíciles estos últimos meses”, escribió.