Paty Cantú y Lasso lanzan la canción de desamor que necesitábamos

“Cuando me enteré que quería hacer una canción conmigo no lo podía creer, a tal grado que tuve que llamar a mis papás", dijo entre risas. "Siempre la he admirado: Paty es una de las artistas más importantes y líder de una generación. Formar parte de su historia es todo un honor”.

En lo que respecta al tema, Lasso platica: “Esta canción es un perfecto balance entre Paty y yo: tiene su fuerza y temple, así como mi melancolía. Creo que logramos crear una balada de esas que se quedarán en tu playlist para siempre porque trae recuerdos de un amor que sobrevive al tiempo”.



“Cuando ideamos la canción”, cuenta Paty, “pensábamos cuál podría ser el sinónimo más claro para decirle a alguien ‘Me rindo, aunque no estés más conmigo, mi corazón te seguirá amando'. Entonces jugamos con la frase 'No puedo odiarte', que resume el espíritu de la canción. Creo que encontramos un bonito reto en esta balada, porque teníamos que lograr decirle a alguien que lo sigues amando sin decirle que lo sigues amando. Es una emoción que todos hemos sentido, así que esperamos que resuene en muchos corazones”.