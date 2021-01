¡Adiós soltería! Kourtney Kardashian tiene nuevo novio

Kourtney Kardashian y Travis Barker están saliendo. Durante el fin de semana, la empresaria de 41 años, y el músico de 45, disfrutaron de un viaje a Palm Springs, California, donde su mamá Kris Jenner tiene una casa.

El sábado, la estrella de reality Keeping Up with the Kardashians y el baterista de Blink-182 compartieron algunos vistazos junto en la piscina del patio trasero de la residencia en sus historias de Instagram.