"Se me estaba yendo": reportan muy delicado al papá de Gael García Bernal

Originalmente, contó la actriz, estaban viviendo en Cancún debido a que José Ángel padece fibrosis pulmonar desde hace años, pero por cuestiones de trabajo tuvieron que viajar a la CDMX donde empezó a tener fiebre.

José Ángel García con su esposa Bella de la Vega y sus hijos, Gael y José Ángel. (Facebook/José Ángel García Huerta.)

"Nos fuimos (a Cancún). Se hizo la prueba de Covid, y resultó que no tiene. Regresamos (a la CDMX). Se volvió a hacer la prueba y salió otra vez negativo, pero se le complicó con una infección, parece ser que en vías urinarias. Entre la infección y que los pulmones ya estaban bastante resentidos, ya estaban muy débiles y dañados por la fibrosis, se complicó y empezó a tener fiebre".

“Le mandaron medicamentos, antibióticos y no estaba reaccionando favorablemente en casa. Todo se trató primero en casa para no exponerlo más en un hospital. Ahorita está en el hospital, no había de otra. Tuve que llevarlo porque se me estaba yendo aquí en la casa. Ya estaba dejando de respirar y en varias ocasiones se desvaneció ya sin oxígeno”.

José Ángel García y sus hijos, José Ángel y Gael. (Facebook/José Ángel García Huerta.)

Bella de la Vega confió en que la salud de su esposo mejoraría durante su estancia en el hospital, pero eso no ha ocurrido.

“Yo ya no podía controlar esa situación y además no era justo para él que no hubiera una alternativa más para explotarla, tratar un recurso más que era la ciencia y los expertos en esto, pero tampoco han logrado hacer mucho, ahorita está muy delicado y no está progresando mucho al tratamiento. La cosa se está poniendo muy fea, muy difícil, sobre todo muy triste”, dijo Bella de la Vega con la voz entrecortada.