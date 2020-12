Amy Schumer se disculpa con Hilaria Baldwin por hacer broma sobre su cuerpo

La inusual broma llegó hasta Hilaria y las cosas se descontrolaron un poco, aunque la experta en yoga dijo no sentirse molesta, explicó que sí quería que existiera un mayor respeto hacia todo tipo de cuerpos, pues esto podría también ser calificado como body shaming.

"Me encantan las bromas, creo que fue muy divertido, de hecho, no lo entiendo muy bien, pero algunas personas intentaron explicármelo para que pudiera entenderlo", comenzó diciendo a través de sus historias de Instagram.

"Pero, básicamente, mi única preocupación es que parecía comenzar a descontrolarse, al menos por lo que la gente me dice. Acabo de recibir un par de llamadas de personas y luego decidimos que esta era la mejor manera de lidiar con eso", señaló la esposa de Alec Baldwin.

“Si realmente sigues este proceso de pensamiento como, 'Oh, ella se ve de cierta manera', ¿sabes qué? Yo sí me veo de cierta manera, así es como me veo. Vengo de gente más pequeña, he sido una persona fitness toda mi vida y ahí lo tienes, el final de la historia”, explicó.