Paola Rojas habla sobre la difusión del video íntimo de Gabriel Soto

“He hablado muy poco del tema porque es durísimo, porque todavía me duele. (Sus hijos) son lo más importante para mí y mi deber es protegerlos, tomé la decisión de no hablar nunca en público de nadie que sea importante para ellos. Ni nombrar siquiera a alguien que sea importante en su formación y vida”, aseguró la comunicadora hace unas semanas en el programa de Yordi Rosado.

Paola Rojas (Instagram)

"Me escribieron unas cosas… tanta obscenidad, no me podía detener a atenderme, porque había muchas cosas por resolver, personas por proteger y contener, me quedé hasta atrás de la lista y no dimensioné el daño que me estaban haciendo esos mensajes”, expresó entre lágrimas, en aquella ocasión.