¿Nueva boda? Emma Coronel reaparece vestida de novia

Emma Coronel se casó con Joaquín "El Chapo" Guzmán en julio de 2007 en La Angostura, municipio de Canelas, Durango.

El post de Maralu, la maquillista de Emma Coronel. (Instagram/Maralu.)

De acuerdo con la revista Proceso, al enlace acudieron muy pocas personas, entre ellas familiares de Emma y gente allegada al capo. Según la periodista Anabel Hernández, también estuvieron como invitados Ismael “El Mayo” Zambada, los hermanos Beltrán Leyva y Alfredo “El Mochomo”, entre otros.

Años después de su boda con el “Chapo” Guzmán, Emma Coronel contó a Telemundo: “He escuchado que no sé cuánta gente hubo, funcionarios, no sé…no es cierto, fue nada más mi familia, las personas del rancho… fue algo muy chiquito, con pura familia, no hubo las grandes bandas que dicen, nada de eso”, aseguró.