La razón por la que Cher desaprueba las cirugías plásticas (a pesar de tenerlas)

“Todas esas chicas se están operando a los 18. Nunca antes había visto a chicas tan jóvenes haciéndose tantas cosas para cambiar por completo su apariencia. Eso no es lo que yo quería”, aseguró en una entrevista al periódico The Guardian. “Se empieza por los labios grandes y se acaba con los implantes de trasero. No lo entiendo”, lamentó.

Por otra parte, la veterana artista advierte que adaptarse a ciertos cánones de belleza no es garantía de éxito y, a título personal, no considera que ese sea el motivo por el que a sus 74 años está más ocupada que nunca a nivel profesional.