¿Reconciliación? Enrique Ponce pasará Navidad con Paloma Cuevas

Según el sitio, a principios de 2021 Enrique Ponce y Paloma Cuevas tienen aún un pendiente: dar por finalizado su divorcio.

Como ya es su costumbre y pese a su separación, Enrique y Paloma pasarán juntos Nochebuena y Navidad. (Daniel Perez/Getty Images.)

La que ya firmó todos los papeles de su separación definitiva es la empresaria. Enrique aún no los firma y aunque se dice que el torero no quiere divorciarse y busca reconquistar a su ex esposa, la realidad es otra: está esperando a que finalice el año fiscal para evitar sorpresas innecesarias en el proceso de su separación.