Gwen Stefani no se casará con Blake Shelton sin esta condición

La famosa cantante no está dispuesta a organizar una boda pequeña al que no puedan asistir sus seres queridos que forman parte de alguno de los grupos más vulnerables en el marco de la actual pandemia, como por ejemplo sus propios padres.

"Creo que llegados a este punto, lo único que pediría es que mis padres puedan asistir", ha afirmado ella en el programa ‘On Air with Ryan Seacrest’. "Este año ni siquiera nos reunimos por Acción de Gracias porque están muy asustados, así que preferiría que toda la situación no se viese definida por el coronavirus. No me gustaría que tuviésemos que llevar puestas mascarillas y todo eso".